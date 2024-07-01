"Pet şişe kapak renkleri su türünün özelliğini yansıtmıyor"

SUDER Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı, "Türkiye'de ambalajlı su türleri 'doğal mineralli su', 'doğal kaynak suyu' ve 'içme suyu' gibi farklı niteliklere sahip. Suyun bunlardan hangi çeşidinin olduğu ise pet şişelerin üzerindeki etikette yer almaktadır. Çeşitli sosyal medya araçlarında paylaşılan kapak renklerinin suyun türünü yansıttığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Ambalajlı su üretimindeki yasal mevzuata da dikkati çeken Kalebaşı, Sağlık Bakanlığı'nın 'Doğal Mineralli Sular' ve 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular' hakkındaki yönetmeliklerine göre suyun niteliğinin yalnızca pet şişe etiketleri üzerinde yer alan bilgide bulunduğunun altını çizdi.

Tüketicilerde kafa karışıklığı söz konusu

Kamuoyunda yer alan bu tür dezenformasyonların tüketicilerde kafa karışıklığına yol açtığını, su gibi doğrudan sağlığı ilgilendiren temel bir ürün hakkında tüketicilerin haklı olarak hassas davrandığına değinen Kalebaşı, "Ülkemizde su ile ilgili regülasyonların oldukça sıkı olduğunu ve bu nedenle gönül rahatlığıyla ambalajlı su içilebileceğini belirtmek isterim. Tüketicilerimiz, uygulanan sıkı denetimler ve standartlar aracılığıyla güvenle su tüketimi yapabilirler" değerlendirmesinde bulundu. Kalebaşı, bu tür yanıltıcı bilgilerin yayılmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, doğru bilgilendirme ile halkın sağlığının korunmasının önemini vurguladı.