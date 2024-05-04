Peugeot Türkiye'den 12 ay vadeli sıfır faizli kredi kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, mayıs ayında binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor. Bu ay sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, yeni 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde cazip faiz oranlı kredi fırsatları sunuluyor.

Yenilenmiş haliyle müşterilerine seçme özgürlüğü sunan, yeni 2008, 120 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli krediyle, yüzde 100 elektrikli E-2008 ise 180 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor.

C segmentinde SUV kodlarıyla ve fastback tasarımıyla dikkati çeken 408'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler, Allure donanımında 180 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi, sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Markanın hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ,120 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli krediyle, yüzde 100 elektrikli E-308 ise 180 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

SUV 3008 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 180 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyor.

7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision teknolojisiyle 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip SUV 5008, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 190 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Yenilenen versiyonu ile tasarım ve teknolojisini güncelleyen, hatchback segmentinin sportif modeli yeni PEUGEOT 208'i ve yüzde 100 elektrikli E-208'i tercih edenler, 90 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Sedan sınıfının dikkat çeken temsilcilerinden yeni 508 modeline sahip olmak isteyen sadece tüzel müşterilere tüm donanımlarda 130 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla ve SUV görünümlü tasarımıyla PEUGEOT Rifter'a, 110 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.

Markanın diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 190 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.