Peynir bidonundan 267 sikke çıktı
Van'da peynir bidonunu arayan polis, tarihi eser niteliğinde 267 sikke buldu.
Haber Merkezi
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Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Erciş-Ağrı yolunda bir araçtaki aramada, peynir bidonu ile valize gizlenmiş, tarihi eser olduğu değerlendirilen altın renginde 267 sikke ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Sikkelerin emniyetteki işlemlerin ardından Van Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.