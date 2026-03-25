Pezeşkiyan’dan Erdoğan'a teşekkür mesajı: Kararlı tutumu takdire şayandır
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkçe paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e yönelik tutumunu “takdire şayan” olarak nitelendirdi. Pezeşkiyan, Türkiye’nin İslam dünyasıyla dayanışmadaki rolüne de vurgu yaptı.
Pezeşkiyan'ın paylaşımı şu şekilde:
"T.C. Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın R.T. Erdoğan’ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır.Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahî lütufla birlikte devam edeceğiz."
T.C. Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın R.T. Erdoğan’ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır.Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahî lütufla birlikte devam edeceğiz— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 25, 2026