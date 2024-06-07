PKK adına orman yangını çıkardı, ağırlaştırılmış müebbet aldı

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 16 Eylül 2022'de "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırılan tutuklu sanık A.İ.E.K'nin dosyasına ilişkin temyiz incelemesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesince tamamlandı.

Hükmü onayan 3. Ceza Dairesinin kararında, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı, ispat bakımından da değerlendirmenin yerinde kabul edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak eksiksiz yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla, sanık müdafiinin temyiz sebepleri ve sair hususlar yerinde görülmemekle, sanık hakkında kurulan hükümlerde hukuka aykırılık bulunmamıştır."

Üstünden kibrit çıkmıştı

Merkez Çukurova ilçesinde 24, 29 ve 30 Eylül 2021 ile 3 ve 4 Ekim 2021'de orman yangınları çıkmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, bölgeden motosikletiyle kaçmaya çalışan zanlı A.İ.E.K.'yi kovalamaca sonucu yakalamıştı.

Zanlının motosikletinde benzin, üst aramasında ise kibrit ele geçirilmişti. Ormanda kasten yangın çıkardığı belirlenen şüpheli, 7 Ekim 2021'de tutuklanmıştı.​​​​​​​

Sanık hakkında hazırlanan ve Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, "A.İ.E.K. yakalandığı sırada cep telefonunda kırsaldaki örgüt elemanlarıyla bağlantı kurmak için Irak'ın kuzeyinde kullanılan 'Korek' telefon hattı bulunduğu, Irak'tan Türkiye'ye giriş yaptığı günden bir gün sonra PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten orman yangını çıkardığı, eylemleri karşılığında örgütten para aldığı, bu yönüyle sanığın 'terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' suçunu işlediği ve örgüt faaliyeti çerçevesindeki bu eyleminin 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçunu da oluşturduğu dikkate alınarak sanığın cezalandırılması talep olunur." ifadesi kullanılmıştı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Eylül 2022'deki karar duruşmasında sanık A.İ.E.K'yi "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.