PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi
TSK, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına düzenlenen hava harekatında, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarının imha edildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.
Genelkurmay'dan yapılan açıklamaya göre, dün Irak kuzeyindeki Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı düzenlenirken, bölgede terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edildi.
Açıklamada, "Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir." denildi.