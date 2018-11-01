PKK'nın 'bombacısı' öldürüldü

Batman'ın Beşiri ilçesinde dün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin örgütün "bombacısı" olduğu bildirildi.

Valiler Kararnamesi'yle Manisa'ya atanan Vali Ahmet Deniz, veda ziyaretleri kapsamında Gercüş Kaymakamlığını ziyaretinde dün Yarımtaş köyünde bir polisin yaralandığı operasyonda etkisiz hale getirilen teröriste ilişkin bilgi verdi.

"Dün gece İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok başarılı bir operasyonla terör örgütü PKK'nın bombacısı olan teröristi etkisiz hale getirdi." diyen Deniz, operasyonda yaralanan polisin ameliyattan çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Polise acil şifa dileyen Deniz, şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını, kalmayacağını vurguladı.

Vali Deniz, "Bu coğrafyada, bu terör virüsünü hep beraber, vatandaşlarımızın da desteğiyle silip atacağız. Vatandaşlarımızın desteğini de görüyoruz, bilgi akışı güzel. Güvenlik güçlerimiz kahramanca mücadele ediyorlar. Bir terörist hak ettiği cezayı aldı. Teröristin Batman'a saldırı düzenlemek amacıyla geldiğini belirledik." diye konuştu.