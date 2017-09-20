PKK'nın silah depoları imha edildi
TSK, Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik hava harekatında terör örgütüne ait barınak, silah mevzisi ve mühimmat depolarını imha etti.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki PKK kamplarına yönelik hava harekatında silah mevzisi, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik operasyonlar sürüyor.
Bu kapsamda dün akşam Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör örgütü PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları, silah mevzisi, barınak ve silah/mühimmat depolarını imha etti. Harekatın ardından uçaklar üslerine döndü.
Kaynak: AA