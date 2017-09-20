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PKK'nın silah depoları imha edildi

TSK, Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik hava harekatında terör örgütüne ait barınak, silah mevzisi ve mühimmat depolarını imha etti.

PKK'nın silah depoları imha edildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki PKK kamplarına yönelik hava harekatında silah mevzisi, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda dün akşam Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör örgütü PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları, silah mevzisi, barınak ve silah/mühimmat depolarını imha etti. Harekatın ardından uçaklar üslerine döndü.

Kaynak: AA

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