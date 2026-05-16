Plastik kutularda 21 cenin bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Yeni Asri mezarlıkta yaşandı. Mezarlıkta dolaşan vatandaşlar, plastik bir bidon gördü. Bidonun içine bakan vatandaşlar, onlarca plastik kutu olduğunu fark etti.

Beton bir menfez duvarın üstündeki bidonu aşağı iten vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında dehşete düştü. Bidonun içerisindeki plastik kutularda 21 tane cenin olduğu görüldü. Yaşanan olay sonrası emniyet ekiplerine haber verildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, ceninlerin kim tarafından bırakıldığını belirlemek için çalışma başlatırken, kutuların üzerinde hastane ve doktor isimlerinin de yazılı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Valilikten "cenin" açıklaması

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "16 Mayıs 2026 tarihinde Haliliye ilçesinde bulunan Asri Mezarlıkta tıbbi işlem gördüğü değerlendirilen bazı cenin ve uzuvların uygun olmayan şekilde bırakıldığına ilişkin ihbar alınması üzerine uzman ekipler tarafından mahallinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Durumun açıklığa kavuşturulması ve sorumluluk oluşturan yönlerinin belirlenmesi amacıyla konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Söz konusu durum valiliğimiz tarafından takip edilmekte olup idari yönden de kapsamlı olarak incelenecektir" denildi.