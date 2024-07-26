Polat Holding kurucusu Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat hayatını kaybetti

Polat Holding'in kurucusu ve Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat, 93 yaşında hayatını kaybetti.

İbrahim Polat'ın cenazesi, 28 Temmuz Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı’na defnedilecek.

İbrahim Polat kimdir?

1931 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesinde doğan İbrahim Polat, 1955 yılında müteahhitlik firmasını kurarak iş dünyasına adım attı. Birçok başarılı projeye imza atan Polat, 1972 yılında İzmir’de Ege Seramik Fabrikalarını kurarak seramik sektöründe önemli bir yere sahip oldu. Ayrıca sağlık gereçleri, madencilik ve enerji alanlarında da yatırımlar gerçekleştirdi. 1993 yılında İstanbul Polat Renaissance Hotel ile turizm sektörüne giriş yaparak bu alanda da etkili projelere imza attı.

Galatasaray'dan başsağlığı mesajı

Galatasaray Spor Kulübü, İbrahim Polat'ın vefatı üzerine bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat’ın babası İbrahim Polat’ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, 28 Temmuz 2024 Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı’na defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."