Polat soruşturmasında bir şüpheli serbest

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin mali müşavirlerinden Zümrüt Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zümrüt Y, nöbetçi hakimlikçe hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.