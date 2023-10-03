Polis memuru eski sevgilisini öldürdü, erkek arkadaşını yaraladı
İzmir'de bir polis memuru, eski sevgilisi kadını sokak ortasında öldürdü; kadının sevgilisini de yaralayıp kaçtı.
Olay Konak ilçesindeki Göztepe Mahallesi 100/1 Sokak'ta dün akşam meydana geldi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) öğretim görevlisi olan 42 yaşındaki Elvin Özütaştan ve 46 yaşındaki sevgilisi Fehmi B., silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elvin Özütaştan kurtarılamadı.
Fehmi B.'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Saldırıyı gerçekleştirdiği ve Özütaştan'ın eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen polis memuru A.E.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.