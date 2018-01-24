ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
3 °C

Polislere yeni kıyafet geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elbiselerle ilgili jandarmada bir değişikliğe gittik, güzel oldu. Polisimizde de inşallah önümüzdeki günlerde yeni kıyafetler kullanılmaya başlanacak." dedi.

Polislere yeni kıyafet geliyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Anıttepe Yerleşkesi'nde düzenlenen Trafik Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Soylu, personel sayısındaki artışın aynı zamanda teçhizat ve araç sayısında da yaşanacağına dikkat çekti.

Bu yıl trafik ekiplerinin motosiklet sayısında da önemli bir adım atacaklarını belirten Soylu, şunları aktırdı:

"Bu farkı hissedeceksiniz. Bunu hem şehirlerin trafik yoğunluğu hem olay yerlerine çabuk ulaşabilmek hem de şehir trafiği yoğunluğundan etkilenmemek için sağlayabileceğimizi ifade etmek istiyorum. Elbiselerle ilgili jandarmada bir değişikliğe gittik, güzel oldu. Polisimizde de inşallah önümüzdeki günlerde yeni kıyafetler kullanılmaya başlanacak."

Kaynak: AA

Süleyman Soylu polis

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.