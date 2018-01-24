Polislere yeni kıyafet geliyor

24 Ocak 2018

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Anıttepe Yerleşkesi'nde düzenlenen Trafik Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Soylu, personel sayısındaki artışın aynı zamanda teçhizat ve araç sayısında da yaşanacağına dikkat çekti.

Bu yıl trafik ekiplerinin motosiklet sayısında da önemli bir adım atacaklarını belirten Soylu, şunları aktırdı:

"Bu farkı hissedeceksiniz. Bunu hem şehirlerin trafik yoğunluğu hem olay yerlerine çabuk ulaşabilmek hem de şehir trafiği yoğunluğundan etkilenmemek için sağlayabileceğimizi ifade etmek istiyorum. Elbiselerle ilgili jandarmada bir değişikliğe gittik, güzel oldu. Polisimizde de inşallah önümüzdeki günlerde yeni kıyafetler kullanılmaya başlanacak."

Kaynak: AA