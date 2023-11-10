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Poşetle sokağa atılan bebek yaşamını yitirdi

Esenyurt'ta konteynerin yanına bırakılan poşetteki bebek, hayatını kaybetti. Bebeğin annesi ve anneannesi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde dün konteynerin yanına bırakılan bir poşet içerisinde bebek gören çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan bebek kurtarılamadı.

Polisin yaptığı çalışmada, aynı mahallede ikamet eden S.M.Ö'nün bebeğini, annesi N.G. ile poşete koyup konteynerin yanına bıraktığı tespit edildi.

Gözaltına alınan S.M.Ö ve birlikte yaşadığı annesi N.G, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.