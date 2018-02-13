Prof. Dr. Agop Kotoğyan vefat etti
Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli dermatoloji uzmanları arasında gösterilen ve tek kolu olmadığı için "Kolsuz Agop" olarak da tanınan Prof. Dr. Kotoğyan, 79 yaşında yaşamını yitirdi
Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli dermatoloji uzmanları arasında gösterilen Prof. Dr. Agop Kotoğyan (79) vefat etti.
Alınan bilgiye göre, bir süredir İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören ve durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınan Kotoğyan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kotoğyan için 16 Şubat'ta mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tören düzenleneceği öğrenildi.
İlkokuldan mezun olduğu yıl geçirdiği kaza sonucu tek kolunu kaybeden Prof. Dr. Agop Kotoğyan, kamuoyunda "Kolsuz Agop" olarak tanınıyordu.
Kaynak: AA