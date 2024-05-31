Prof. Dr. Ahmet Ercan 'büyük hareket var' diyerek il ve ilçeleri sıraladı: 7.3'lük deprem uyarısı

Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu Fay hattının güney koluna ilişkin çarpıcı uyarılarını sürdürüyor. Balıkesir, Bursa ve Çanakkale’ye uyarılarda bulunan Ercan, en sık depremlerin Erdek-Bandırma arasında olduğuna dikkat çekerek "Çok büyük bir hareket var" uyarısında bulundu. Erdek, Biga, Çan'da 7.2 büyüklüğünde deprem beklendiğini belirten Ercan fay hattının; Bursa Ulubat, Manyas, Gönen, Yenice, Edremit Koyu, Altınoluk'ta 6.2 ile 7.3 arasında deprem üretebileceğini söyledi.

Ahmet Ercan ilçeleri tek tek sayarak uyardı

Balıkesir Dönüşüm Kongresi'nde konuşan Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamaları şöyle:

* Kuzey Anadolu kırığının biz genellikle Marmara'nın güneyinden gittiğini düşünürdük. Oysa bir kol Manyas'ın bulunduğu yerden çıkıyor. Tam Balıkesir'in üzerinden. Oradan Akhisar, oradan Manisa, Manisa üzerinden Turgutlu, Turgutlu üzerinden Torbalı, oradan tuzla kırığının bulunduğu yerden Ege ve Sisam'a gidiyor. Oradan uzanıyor. Bu Kuzey Anadolu kırığının yeni keşfedilen en güney koludur. Balıkesir'de yıkıcı deprem için eşit değer 6.2. Yani 6.2 ve daha büyük her deprem Balıkesir'in yapı biçimine bakarak yapılarda yıkım yapar. En sık deprem Erdek Bandırma arasında Kapıdağı Yarımadası'nı bölücü şekilde olan kırıkta çok büyük bir hareket var. Erdek, Biga, Çan'da burada 7.2 deprem beklenir. Bursa Ulubat, Manyas, Gönen, Yenice, Edremit Koyu, Altınoluk'ta 6.2 ile 7.3 arasında bir deprem üretir. Balıkesir, Burhaniye, Edremit'te 6.2 ile 6.7 arasında deprem üretir. Burada inşaat yaptığın zaman en az 7.3'lük depreme dayanıklı şekilde statik projeyi tasarla dememiz gerekiyor.

* 10 yıl içinde Balıkesir ilinden söz ediyorum. Balıkesir ili yıkıcı bir deprem görürse benim için şaşırtıcı olmaz. Balıkesir ilinde, 35 yılda bir depremin yenileme zamanıdır. Bu her 35 yılda bir olacak anlamı çıkmaz. Bazen depremlerin durgunluk yılları vardır. Elli yıl, yüz yıl olmaz deprem. Çünkü gerginlik birikmediyse kırılma olmaz. Kırılma olmazsa deprem olmaz. 7.5 büyüklüğündeki bir depremde 72 yılda bir olur. Şimdi burada sizin de çok iyi bildiğiniz bir 'koca zelzele' diye bilinen 1897 ya da 1878 yılında Balıkesir'in içinde olan bir deprem var. Bunun büyüklüğü 7. Şimdi şöyle kısaca bir bakalım. Öncü deprem olduğundan halk deprem oluyor diye dışarıya çıkmıştır. Ölüm sayısı azalmıştır. Yıkıcı olmuştur deprem. Bu depremde 51 tane ev yıkılmış, yaklaşık 500 kişi ölmüştür. O zaman Balıkesir'in nüfusu 30 bin kişidir. Balıkesir merkezden söz ediyorum. Nüfusun yüzde 1.7'si. Öncü depremin olması insanların evden çıkmasına neden olmuştur. Son 127 yıldır Balıkesir'in merkezinde büyük bir deprem gözlenmedi. 127 yıldır Balıkesir içi suskun. Kaç yıla kadar suskun olabilir? 250, 300 yıla kadar da suskun olabilir.

* Şimdi sorunlu yerler, Plevne Mahallesi, Bahçelievler, Gümüşçeşme, Paşaalanı, Çayırhisar, Ayşebacı, Köseler, Bosnacı, Cengiz Topel, buraların çekincesi çok yüksek. Burada yeraltı suları oldukça sığ, yerin taşıma gücü çok düşük. Deprem dalgalarını çok büyütür.