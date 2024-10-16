Prof. Dr. Ahmet Ercan tarih verdi: 7 büyüklüğünde deprem görebiliriz

Malatya'da gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, 7'lik bir sarsıntı daha beklendiğini açıkladı.

Malatya depreminin 6 Şubat 2023'te gerçekleşen iki büyük depremin artçısı olduğunu belirten Ercan, "2023'teki boşalma yaklaşık dört kırıklı olmuştu. Doğu Anadolu kırığı, Ölü Deniz kırığı, aynı zamanda Bitlis Kenet kuşağı dediğimiz Arap Kalkanı, Adana kırıkları ve Kıbrıs Yayı boyunca boşalmalar olmuştu." diyerek açıkladı.

'7'ye varan artçı depremler görebiliriz'

İki şiddetli depremin ardından gerçekleşen sarsıntıların enerjiyi atmaya yetmediğini ifade eden Ercan şunları söyledi:

"Dolayısıyla yaklaşık 8 büyüklüğündeki boşalmaların arçıları azdı. Beklediğimiz arçılar yaklaşık 6.5-7'ye kadar varabilecek, eksik artçı depremlerdi. Bu depremlerden bir tanesi gecikmeli olarak bugün Malatya'da oldu. En az 2027 yılına kadar 6-6,5 belki bazı yerlerde 7'ye varan artçı depremleri bu bölgede görürsek şaşırtıcı olmaz. Dolayısıyla bu patlayan ve harekete geçen dört ana kırık boyunca artı depremlerin sürmesi ne yazık ki beklenmelidir. Altı büyüklüğündeki depremden sonra 5-5.2'ye varan Malatya depremleri yine bu bölgede görülebilir."