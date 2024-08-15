Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'dan maymun çiçeği mesajı: Kontrolden çıkıyor, tedbir şart

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, maymun çiçeği olarak bilinen m çiçeği virüsüne ilişkin bilgilendirme yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel çapta acil durum ilanının ardından sosyal medya hesaplarından kamuoyunu bilgilendiren Prof. Dr. Şenol, önlem çağrısında bulundu.

X (Twitter) hesabından mesajlar paylaşan Esin Davutoğlu Şenol, hastalığın üç değişik aşısı bulunduğunu belirterek, "İngiltere ve ABD 2O22 den beri uyguluyor ve öneriyor" yazdı.

Aşının öncelikle virüsün hakim olduğu Afrika ve risk grupları için olduğunu aktaran Prof. Dr. Şenol, aşıda oluşabilecek üretim sıkıntısına dikkat çekti.

Her salgın birbirine benzemez

Salgın ile potansiyel tehditin başka olduğunu söyleyen Esin Hoca, "Her salgın birbirine benzeyecek de değil. Covid ile İspanyol Gribi benzetmesi bile, ikisi aynı yol ile bulaşır, çok mutasyon yapar gibi benzerlikler dışında, doğru değildi" ifadelerini kullandı.

Maymun çiçeği virüsünün kontrolden çıkma yolunda olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Şenol, şöyle devam etti:

* Potansiyel tehdit olan bir şey için- tarama, hasta kişileri tedavi etme ve izole etmek, önleme yoluna gitmezseniz, fırtına ihtimali uyarısına rağmen önleminizi almazsanız fırtına geldiğinde kaçacak yer bulmak güç olabilir.

Salgın dönemlerinde yapılmaması gerekenlere de değinen Prof. Dr. Şenol, bu süreçlere en büyük zararı veren konuları beş madde halinde yazdı:

1) Bilgilendirmemek

2) Yanlış bilgilendirme

3) Gerçeği gizlemek

4) Gerçeği bükmek

5) Etiketleme: Stigmatizasyon, misal; yalnızca Afrika’da ve yalnızca cinsel yolla bulaşır vurgusu yanlış...

6) Hazırlıksız yakalanmak.