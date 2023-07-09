Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay'ın ilk kadın başkanı oldu

Türkiye Kızılay Derneği, Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın 12 Mayıs'taki istifasının ardından Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı almıştı.

Fatma Meriç Yılmaz, bugün Ankara'daki kurulda tek adaydı.

Yılmaz, kurumun ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti.

Fatma Meriç Yılmaz kimdir?

Ankara'da 1975 yılında doğan Yılmaz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi.

Aynı zamanda Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniği'nde eğitim görevlisi olarak çalışan ve 2015 yılından bu yana Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyeliğine devam eden Yılmaz, evli ve üç çocuk annesi.