Prof. Dr. Mehmet Ceyhan emekli olacağını duyurdu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak emekli olacağını duyurdu.

"50 yıllık serüvenin sonu" ifadelerini kullanan Ceyhan, "Tam 50 yıl önce öğrenci olarak kapısından girdiğim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevimi genç arkadaşlarıma gönül rahatlığıyla bırakıyorum" dedi. Ceyhan paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Onlar bu bayrağı çok daha ileriye taşıyacaklar. Beyninizi yükleyen bilgi ve deneyim uykularınızı kaçırıyorsa, farklı bir noktadan başlayıp devam etmek kaçınılmaz oluyor. Zamanı uygun olan dostları beklerim."