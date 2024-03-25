Prof. Dr. Mehmet Ceyhan emekli olacağını duyurdu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından emekli olacağını duyurdu. Ceyhan paylaşımına; "50 yıllık serüvenin sonu. Tam 50 yıl önce öğrenci olarak kapısından girdiğim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevimi genç arkadaşlarıma gönül rahatlığıyla bırakıyorum" notunu düştü.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak emekli olacağını duyurdu.
"50 yıllık serüvenin sonu" ifadelerini kullanan Ceyhan, "Tam 50 yıl önce öğrenci olarak kapısından girdiğim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevimi genç arkadaşlarıma gönül rahatlığıyla bırakıyorum" dedi. Ceyhan paylaşımının devamında şunları kaydetti:
"Onlar bu bayrağı çok daha ileriye taşıyacaklar. Beyninizi yükleyen bilgi ve deneyim uykularınızı kaçırıyorsa, farklı bir noktadan başlayıp devam etmek kaçınılmaz oluyor. Zamanı uygun olan dostları beklerim."
Beyninizi yükleyen bilgi ve deneyim uykularınızı kaçırıyorsa, farklı bir noktadan başlayıp devam etmek kaçınılmaz oluyor. Zamanı uygun olan dostları beklerim— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) March 25, 2024