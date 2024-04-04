Prof. Dr. Naci Görür 'İbret olsun diye örnek veriyorum' diyerek deprem uyarısı yaptı

Tayvan önceki gün doğu kıyılarında meydana gelen 7,4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Ada ülkesindeki bu şiddetli depremde dokuz kişi hayatını kaybetti, 700'ü aşkın kişi ise yaralandı.



Tayvan Eylül 1999'da Türkiye'deki gibi büyük bir deprem yaşamıştı. 7,6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 400 can kaybı yaşanmış, 5 bin bina yerle bir olmuştu.

Bu tarihten itibaren deprem dirençli kentler inşa eden Tayvan, son depremi ise oldukça hafif atlattı. Türkiye ise depreme karşı hazırlıkta bir arpa boyu yol alabilmiş değil.

İbret olsun diye örnek verdi

Türkiye'yi depreme karşı hazırlık konusunda her fırsatta uyaran yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tayvan ile Türkiye kıyaslaması yaparak bu duruma dikkat çekti.

X (Twitter) hesabından bir paylaşım yapan Prof. Dr. Görür, "Arkadaşlar, bugün biraz dertleşelim" diyerek şunları aktardı:

* Biliyorsunuz son zamanlarda ısrarlı bir şekilde DEPREM DİRENÇLİ KENTLER’in mücadelesini veryorum. Birçok şehrimize gidip bunu anlatıyorum. Depremden korkmayalım İNSANLARIMIZ DEPREMDE ÖLMESİN diyorsak bunu başarmalıyız diyorum.

* Şimdi bir ülkeyi ibret olsun diye örnek vemek istiyorum: Dün Tayvan’da bir deprem oldu. Depremin büyüklüğü 7,4, ölen insan sayısı safece 9. Bizde olsaydı onbinleri toprağa verirdik.

* Tayvan 1999 depreminde acı bir darbe yeyince gerekli hazırlığı yapmış, ülkeyi deprem dirençli hale getirmiştir. Görüyorsunuz, 7,4 deprem ve sadece 9 can kaybı.

* Evet küçük bir yer ama Tayvan kadar olamayacak mıyız? Harekete geçmek için daha ne kadar insanımızın ölmesi gerekiyor? DEPREM DİRENÇLİ KENTLER İSTİYORUZ.