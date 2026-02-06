Prof. Dr. Naci Görür'den 4,9'luk Erzincan depremi sonrası uyarı: Kritik yerde oldu

Erzincan’ın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 14.16’da kaydedildiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre, yerin 4,52 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü Kemah olarak belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Prof. Dr. Görür'den uyarı: Deprem kritik yerde oldu

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan depremi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin meydana geldiği konuma dikkat çekti. Bölgede 7 büyüklüğünde depremin beklendiğini ifade eden Görür şu açıklamayı yaptı:

“Kemah-Hakblir/Erzincan’da 5.0 büyüklüğünde deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. KAF’ın 7 Su segmanında deprem bekliyoruz. Bu deprem, o segmana yakın.”

Kemah-Hakblir/Erzincan’da 5,0 deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. KAF’ın 7 Su segmanında deprem bekliyorz. Bu deprem o segmana yakın pic.twitter.com/eYm6rbp31j — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 6, 2026

6 Şubat'ın yıl dönümünde yaşandı

4.9 büyüklüğündeki sarsıntı, Türkiye’nin hafızasında derin izler bırakan 6 Şubat 2023 tarihli büyük depremin yıl dönümünde yaşandı. Ülkeyi derinden sarsan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açmış ve resmi verilere göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetmişti; yaralananların sayısı ise 107 bin 213’ü aşmıştı. Erzincan bu iller arasında yer almazken özellikle Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya gibi illerde ağır hasar ve can kayıpları yaşanmıştı.