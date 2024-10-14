Prof. Dr. Naci Görür'den Daron Acemoğlu mesajı

ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde görev yapan ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne değer görüldü. Acemoğlu ödülünü birlikte kitap yazdığı Simon Johnson ve James A. Robinson'la paylaştı.

Daron Acemoğlu'nun Nobel Ekonomi Ödülü'ne değer görülmesi Türkiye'de sevinç yarattı.



Ekonomi camiası, sanat ve siyaset dünyasından pek çok isim Acemoğlu'nun başarısını kutlarken, ter bilimci Prof. Dr. Naci Görür de mutluluğunu paylaşan isimler arasında yer aldı.

Prof. Dr. Naci Görür X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, "Daron Acemoğlu Ekonomi Nobel Ödülü'nü aldı. Dünya çapında bir başarı. Çok gururlandım ve iftihar ettim. İşte bilimin ve niteliğin bir zaferi. Türkiye’de yaşasaydı belki de bu ödülü alamayacak birçok niteliksiz insanla muhatap olacaktı. Kendisiyle aynı akademinin üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Yaşasın bilim ve bilgi toplumu" ifadelerini kullandı