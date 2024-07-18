Prof. Dr. Orhan Şen'den 'tropik gece' uyarısı: Önümüzdeki 5 gün boyunca...

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'da hafta başına kadar aşırı sıcak havanın etkili olması bekleniyor. Uzmanlar ise tehlikeli sıcaklıkların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olanların güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den de "tropik gece" uyarısı geldi. Şen, Türkiye'de önümüzdeki 5 gün boyunca 'tropik gece'nin etkili olacağını duyurdu. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 5 gün Türkiye'de Tropik Gece bölgeleri sarı ve kahverengi bölgeler. Tropik gece: Gece minimum sıcaklığın 20 C üzeri olan merkezlerdir. Haritada bu geceler 25-28 C'lerdedir. Yanı gecelerde aşırı sıcak. 30-40 sene önce Türkiye'de tropik gece bulmak çok zordu" ifadelerini kullandı.