Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan "Demirci fayı" uyarısı! Balıkesir’de deprem bitmedi

Balıkesir'i sarsan 6,1'lik depremin ardından vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken AFAD, bölgede 237 artçı depremin yaşandığını, bu depremlerden 10'un 4 şiddetinin üzerinde olduğunu açıkladı.

AFAD, bölgedeki sismik hareketliliğin takip edildiğini bildirirken uzman isimlerden de kritik uyarılar geliyor. Balıkesir Sındırgı’daki 6.1 büyüklüğündeki sarsıntıdan yaklaşık 1 ay önce bölgedeki risklere dikkat çeken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, deprem sonrası bölgenin fay hattı durumunu değerlendirdi.

Sındırgı'da 6.2'lik bir deprem daha olabilir

Bölgedeki fay hatlarının durumu ve olası tehlikelerine ilişkin Üşümezsoy, "Biz kayaların içine bakarak, nasıl deforme olduklarını çıkartarak 'nasıl bir deprem yaratabilir' ona bakıyoruz" dedi.

Sındırgı'da 6.2'lik bir deprem daha olabileceğini belirten Üşümezsoy, "Yanındaki fay kırılırsa bir deprem daha olur. Eğer Demirci tarafı kırılmazsa olmaz" diye konuştu.

Youtube kanalında da Simav-Demirci-Sındırgı hattına dikkat çeken Prof. Dr. Üşümezsoy "Anadolu saatin ters yönünde dönerek güneye doğru, Akdeniz'e doğru ilerlediği için bu bölgelerde, bu gerilme ile oluşmuş yapılar ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.