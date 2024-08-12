Putin, yarın Filistin Devlet Başkanı ile görüşecek

Kremlin'den yapılan açıklamada, Abbas'ın Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği, Putin ile Abbas'ın yarın bir araya geleceği kaydedildi.

Putin ve Abbas'ın Rusya ile Filistin ilişkilerinin yanı sıra Filistin-İsrail çatışması, Gazze'de yaşanan insani trajedi ve Orta Doğu'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi.