Putin, yarın Filistin Devlet Başkanı ile görüşecek
Kremlin'de görev alan yetkililerin verdiği bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yarın Rusya'da bir araya gelecek. İki liderin gündeminde, Rusya-Filistin ilişkilerinin yanı sıra, Gazze'de yaşananların ve Filistin-İsrail çatışmasının da yer alacağı bildirildi.
AA
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Kremlin'den yapılan açıklamada, Abbas'ın Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği, Putin ile Abbas'ın yarın bir araya geleceği kaydedildi.
Putin ve Abbas'ın Rusya ile Filistin ilişkilerinin yanı sıra Filistin-İsrail çatışması, Gazze'de yaşanan insani trajedi ve Orta Doğu'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi.