QNB Finansbank ve UNICEF 100 okul projesi için el ele verdi

Ömür Tan / QNB Finansbank Genel Müdürü

QNB Finansbank, Tür­kiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılı kapsamın­da, UNICEF iş birliği yaparak, depremden etkilenen bölgelerde­ki 100 okulun renovasyonu proje­sini hayata geçirdi. Proje kapsa­mında QNB Finansbank desteği ile 2023-2024 akademik döne­minde yaklaşık 31 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Adıyaman, Ga­ziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki 100 okulun reno­vasyon çalışmaları tamamlandı.

Çocuklarımızı hızla normal hayatlarına döndürmeliyiz

Önceliğimiz çocuklarımızın hızla normal hayatlarına ve eği­timlerine geri dönmelerini sağ­lamak olduğu için bu proje ol­dukça kıymetli. Çünkü deprem bölgesinde çocuklarımızın hem psikolojik olarak daha iyi olmala­rı, hem de eski hayatlarına devam edebilmeleri için normal koşulla­rı sağlamak zorundayız.

Bölgede yaşayan yaklaşık 4 milyon çocuğun eğitimini kesin­tiye uğrattı. QNB Finansbank'ın desteği, eğitim alanında öncelik­li ihtiyaçlardan biri olan işlevsel öğrenme alanlarına katkıda bulu­nuyor. Bu nedenle bu projeyi Tür­kiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında yine çocuklarımızın eğiti­mine katkı sağlamak ve Cumhu­riyetimizi gelecek yüzyıllara taşı­yacak çocuklarımıza destek ver­mek üzere 100’üncü Yıl Projemiz olarak da belirledik.

Kaliteli eğitim her çocuğun hakkı

İnci Haseki UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü

Depremler ülkemizde milyonlarca çocuğun hayatını derinden sarstı. Her çocuğun hakkı olan kaliteli eğitime erişimi artırmak için özel sektörle daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var. QNB Finansbank’ın bağışı ile deprem bölgesinde 100 okuldaki binlerce çocuk güvenli ve motive edici bir ortamda okullarına döndü.