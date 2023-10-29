QNB Finansbank ve UNICEF 100 okul projesi için el ele verdi
QNB Finansbank, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılı kapsamında, UNICEF iş birliği yaparak, depremden etkilenen bölgelerdeki 100 okulun renovasyonu projesini hayata geçirdi.
Ömür Tan / QNB Finansbank Genel Müdürü
QNB Finansbank, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılı kapsamında, UNICEF iş birliği yaparak, depremden etkilenen bölgelerdeki 100 okulun renovasyonu projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında QNB Finansbank desteği ile 2023-2024 akademik döneminde yaklaşık 31 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki 100 okulun renovasyon çalışmaları tamamlandı.
Çocuklarımızı hızla normal hayatlarına döndürmeliyiz
Önceliğimiz çocuklarımızın hızla normal hayatlarına ve eğitimlerine geri dönmelerini sağlamak olduğu için bu proje oldukça kıymetli. Çünkü deprem bölgesinde çocuklarımızın hem psikolojik olarak daha iyi olmaları, hem de eski hayatlarına devam edebilmeleri için normal koşulları sağlamak zorundayız.
Bölgede yaşayan yaklaşık 4 milyon çocuğun eğitimini kesintiye uğrattı. QNB Finansbank'ın desteği, eğitim alanında öncelikli ihtiyaçlardan biri olan işlevsel öğrenme alanlarına katkıda bulunuyor. Bu nedenle bu projeyi Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında yine çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak ve Cumhuriyetimizi gelecek yüzyıllara taşıyacak çocuklarımıza destek vermek üzere 100’üncü Yıl Projemiz olarak da belirledik.
Kaliteli eğitim her çocuğun hakkı
İnci Haseki UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü
Depremler ülkemizde milyonlarca çocuğun hayatını derinden sarstı. Her çocuğun hakkı olan kaliteli eğitime erişimi artırmak için özel sektörle daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var. QNB Finansbank’ın bağışı ile deprem bölgesinde 100 okuldaki binlerce çocuk güvenli ve motive edici bir ortamda okullarına döndü.