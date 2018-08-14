Rahibin avukatı ev hapsinin kaldırılmasını istedi
ABD'li rahip Brunson'ın avukatı ev hapsinin kaldırılması için başvuru yaptı.
Ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson için avukatı ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu.
Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, temmuz ayının sonunda da Brunson hakkındaki ev hapsi kararına itiraz etmişti.
Kararı değerlendiren mahkeme, Brunson'ın hakkındaki tahliye sonrası, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına ilişkin talebi reddetmiş ve "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın devamına oy birliğiyle karar vermişti.