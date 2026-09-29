Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte Ramazan ayı başlangıç tarihi...

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Ramazan ayı tarihi 2026 yılının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte hız kazanıyor. İslam dünyasının en önemli dönemlerinden biri olan Ramazan için geri sayım sürerken gittikçe sıklaşan soru "Ramazan ayı ne zaman başlıyor" oluyor.

2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre 2027 Ramazan ayı 8 Şubat'ta başlayacak. Kadir Gecesi ise 5 Mart 2027'de idrak edilecek.

2027 Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 9 Mart S027 Salı.