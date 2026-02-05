Ramazan öncesi denetim sıkılaştı: Ticaret Bakanlığı sahaya indi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların ekonomik haklarını korumak ve adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerin ülke genelinde yoğunlaştırıldığını açıkladı. Bolat, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahada olduklarını vurguladı.

81 ilde tüketim yerleri denetlendi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı’nın Ramazan ayında talebi artan başta gıda ve temel tüketim ürünleri olmak üzere tüm ürün gruplarını kapsayan denetimleri 81 ilde aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Denetimlerin; marketler, zincir mağazalar, toptancılar, perakende satış noktaları ve toplu tüketim yerlerini kapsadığı ifade edildi.

Fiyat etiketleri, kasa-raf uyumu, stok hareketleri ve satış uygulamalarının titizlikle incelendiğini kaydeden Bolat, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içerisinde; gıda arzının sürekliliği, piyasa dengesinin korunması ve tüketicinin mağdur edilmemesi için eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir" dedi.

"Piyasa bozguncularına geçit yok"

Ramazan ayı öncesinde ve süresince piyasa bozucu uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Bolat, Ramazan ayı öncesinde ve süresince de; haksız fiyat artışlarına, piyasa bozucu uygulamalara, tüketiciyi yanıltan her türlü girişime kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir" diye konuştu.