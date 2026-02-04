Ekmek ve simit tarifelerinde yeni dönem: Ticaret Bakanlığı’nın yetkisi genişletildi

Fırınların fiyat tarifelerinde yeni düzenlemeye gidilirken, ticaret odalarına kayıtlı işletmeler için belirleyici rol Ticaret Bakanlığı’na verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na tabi odaların üyeleri tarafından üretilen ve esnaf ve sanatkar odaları tarafından belirlenen mal ve hizmet fiyatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle birlikte ticaret odasına kayıtlı fırınların ürettiği ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde onay merci olarak Ticaret Bakanlığı belirlendi.

Yönetmeliğin önceki halinde fiyat tarifelerinin belirlenmesinde, Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi hazırlayan oda ve ilgili belediye temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesinin alınması öngörülüyordu. Yeni düzenlemeyle bu süreçte Bakanlığın onay rolü güçlendirilmiş oldu.

Öte yandan, 7 Ocak’ta esnaf ve sanatkarlar tarafından üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerine ilişkin yönetmelikte de değişiklik yapılmıştı. Söz konusu düzenlemeyle tarifelerin, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Ticaret Bakanlığı’nın olumlu görüşünün alınmasının ardından birlik tarafından onaylanması hüküm altına alınmıştı.