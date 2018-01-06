Reçetesiz ilaç taslağı geri çekildi

06 Ocak 2018

Mehmet KAYA

ANKARA - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), tarafların görüşüne açtığı 62 etken maddeli 241 ilacın reçetesiz satılmasına yönelik taslağını geri çekti.

Yeni bir reçetesiz satılabilen ilaç listesi taslağı hazırlayan TİTCK’in, bu taslağa ilişkin tarafların görüşlerini vermesi için koyduğu son gün olan 5 Ocak günü peş peşe açıklamalar yapıldı. Önce Türk Eczacıları Birliği (TEB) hem taslağın hazırlanışı hem de içeriğini eleştirerek, karşı olduğunu açıkladı. TİTCK bu açıklamanın ardından görüş verme süresini uzattığını duyurdu ancak daha sonra bu duyuruyu da kaldırarak, taslağı askıya aldığını ilan etti.

TİTCK, 21 Aralık günü reçetesiz satılabilecek ilaçlar listesine ilave edilecek 241 ilaçlık liste taslağını ilan etti. Tarafların görüşlerini iletmeleri için de 5 Ocak’a kadar süre tanıdı. TEB ön bildirimini TİTCK’e gönderdikten sonra, 5 Ocak günü Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve eczacı odalarının katılımıyla bir toplantı yaptı. Toplantıda taslak ve TEB’in ne şekilde tavır alacağı tartışıldı ve ardından düzenlenen basın toplantısında “reçetesiz ilaç satışına” ve taslağa karşı olunduğu açıklandı, TİTCK’in taslağı hazırlama aşamasında tarafların görüşünü almaması eleştirildi.

Bunun üzerine aynı gün öğleden sonra TİTCK görüş verme süresini 9 Şubat’a kadar uzattığını açıkladı. Akşam saatlerinde ise süre uzatımına dair duyuru internet sitesinden kaldırılarak, yeni bir açıklama konuldu ve bu açıklamada taslağın geri çekildiği kaydedildi.

TİTCK açıklamasında, “Kurumumuz internet sayfasında 21 Aralık 2017 tarihinde bir duyuru yayımlanmış ve reçetesiz de satılabilecek ürünlere ilişkin Kurumumuz Bilimsel Komisyonlarınca etkin madde bazında yapılan değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılmıştır. Sonrasında tarafımıza ulaşan görüş, tespit ve değerlendirmeler ışığında bu tartışmaların daha geniş platformlarda yapılmasına ve bilimsel zeminlerde sürdürülmesine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Buna istinaden ilgili liste, üzerinde tüm taraflarca bir mutabakat sağlanana kadar görüşten kaldırılmıştır.” denildi.

"Reçetesiz ilaç, bazı ilaç fiyatlarını katlayacak"