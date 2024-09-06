Reha Muhtar'dan güzel haber
Sarıyer'deki evinde 20 Ağustos'ta geçirdiği kaza sonrasında yoğun bakıma alınan Reha Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Haber spikeri Muhtar'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
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Evinde düştükten sonra yoğun bakıma kaldırılan ve entübe edilen Reha Muhtar'ın (65) sağlığına ilişkin olumlu bir haber geldi.
Muhtar'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürecinde ciğerlerindeki promlemin gün geçtikçe azaldığı, tedavinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.