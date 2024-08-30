Reha Muhtar'ın sağlık durumu nasıl oldu, iyileşiyor mu?

İstanbul Sarıyer’deki evinde merdivenden düşerek ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedaviye alınan ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın sağlık durumu belli oldu.

Gazeteci Uğur Dündar geçen günlerde Muhtar’ın beyin kanamasının durdurulduğunu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini duyurmuştu.

Reha Muhtar'ın sağlık durumu nasıl?

Reha Muhtar’ın sağlık durumuna ilişkin son haberi Halk TV verdi. Habere göre; genel durumu iyiye gittiği için doktorları ünlü televizyoncuyu uyandırıp yürütmek istedi.

Ancak yaşanan bir sıkıntı üzerine pıhtı atmasından endişe duyan doktorları Muhtar'ı yeniden entübe etti. Muhtar'ın solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.

Avukatı Mustafa Demiral, geçen günlerde yaptığı açıklamada, Reha Muhtar'ın entübe edilme sürecinin sona erdiğini ve konuşmaya başladığını açıklamıştı.

Reha Muhtar kimdir?

21 Temmuz 1959 doğumlu Reha Muhtar ilk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

1980’de gazeteciliğe başlayan Reha Muhtar, 1981’de girdiği Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda, dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yaptı.

TRT'ye transfer olan Muhtar, adını TRT Atina muhabiri olarak geniş kitlelere duyurdu. 1991’de CNN International ‘da yayınlanan Crossfire 'ın benzeri olan ‘Ateş Hattı’ programını hazırlamaya başladı. 1993’te TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti.

Kariyerinde pek çok kanalda çalışan ve birçok programa imza atan Reha Muhtar son olarak Vatan gazetesinde köşe yazarı olarak okur karşısına çıktı.

Velayet davasıyla gündeme gelmişti

2016’da Vatan gazetesinden ayrılan Muhtar, son dönemde eski eşi oyuncu Deniz Uğur'la yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmişti.

Deniz Uğur ile gazeteci Reha Muhtar 2010'da boşanmıştı. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu olmuştu.

İki ünlü isim, boşanma sonrası Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizleri için velayet savaşına girmişti.

Uğur, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açmıştı.

Mahkeme kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a vermişti.