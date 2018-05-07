Rekabet'ten 5 şeker fabrikasının satışına onay
Rekabet Kurulunca, Bor, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Turhal şeker fabrikalarının özelleştirilmesi işlemine izin verildi.
Rekabet Kurulunca, Bor, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Turhal şeker fabrikalarının özelleştirilmesi işlemine izin verildi.
Konuya ilişkin Kurul kararları, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Bor, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Turhal şeker fabrikalarının "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi işlemleri onaylandı.