Resmi Gazete yayımlandı: Kanada Büyükelçiliği'ne Can Dizdar atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlarla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler ile Ticaret Bakanlığı'nda görevli 3 üst kademe kamu yöneticisi görevden alınırken Dışişleri, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarına 25 üst düzey kamu yöneticisi atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Müfettişliklerine Hüseyin Kasay ve Tuğba Yiğit atanırken Sarayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişliğe Sıdık Akkılıç, Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı'na ise Adil Yıldırım atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Kanada Büyükelçiliği'ne ise Can Dizdar atandı.