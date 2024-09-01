Resmî Gazete'de bugün (1 Eylül 2024 Resmî Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 1 Eylül 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları...
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Yürütme ve İdare Bölümü
Yönetmelikler
– Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
– Sakarya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İlan Bölümü
a - Yargı İlânı
b- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar