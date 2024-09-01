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Resmî Gazete'de bugün (1 Eylül 2024 Resmî Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 1 Eylül 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları...

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Yürütme ve İdare Bölümü 

Yönetmelikler

– Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

– Sakarya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Bölümü 

a - Yargı İlânı

b- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 