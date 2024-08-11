Resmî Gazete'de bugün (11 Ağustos 2024 Resmî Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 11 Ağustos 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?
Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yürütme ve İdare Bölümü
Yönetmelikler
– Başkent Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Tebliğler
– 6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2024/20)
– 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2024/21)
– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2024/14)
– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/16)
– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/17)
İlân Bölümü
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri