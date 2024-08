Resmî Gazete'de bugün (11 Ağustos 2024 Resmî Gazete kararları)

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

– Başkent Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Tebliğler

– 6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2024/20)

– 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2024/21)

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2024/14)

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/16)

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/17)

İlân Bölümü

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri