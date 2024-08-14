Resmî Gazete'de bugün (14 Ağustos 2024 Resmî Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 14 Ağustos 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?
Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yürütme ve İdare Bölümü
Yönetmelikler
– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Kayseri Üniversitesi Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Kurul Kararları
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/08/2024 Tarihli ve 12799-1, 12799-2, 12799-3, 12799-4, 12799-5, 12799-7 ve 12799-9 Sayılı Kararları
İlân Bölümü
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri