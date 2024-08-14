Resmî Gazete'de bugün (14 Ağustos 2024 Resmî Gazete kararları)

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Kayseri Üniversitesi Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Kurul Kararları

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/08/2024 Tarihli ve 12799-1, 12799-2, 12799-3, 12799-4, 12799-5, 12799-7 ve 12799-9 Sayılı Kararları

İlân Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri