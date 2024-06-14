Resmî Gazete'de bugün (14 Haziran 2024 Resmî Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 14 Haziran 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı.
Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yürütme ve İdare Bölümü
Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları
– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
Yönetmelik
– Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tebliğ
– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2024/2)
Yargı Bölümü
Anayasa Mahkemesi Kararları
– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2022/21, K: 2024/79 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/140, K: 2024/81 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2024/1 (Değişik İşler), K: 2024/1 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2023/183, K: 2024/94 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2023/170, K: 2024/96 Sayılı Kararı
Danıştay Kararı
– Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Karar
İlan Bölümü
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri