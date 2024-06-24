Resmî Gazete'de bugün (24 Haziran 2024 Resmî Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 24 Haziran 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı.
Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yürütme ve İdare Bölümü
Yönetmelik
– Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Ege Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ESAM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İlan Bölümü
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri