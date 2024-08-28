Resmî Gazete'de bugün (28 Ağustos 2024 Resmî Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 28 Ağustos 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?
Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yürütme ve İdare Bölümü
Tebliğler
– Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/9)
– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/10)
İlan Bölümü
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri