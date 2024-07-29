Resmî Gazete'de bugün (29 Temmuz 2024 Resmî Gazete kararları)

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare bölümü

Yönetmelikler



– Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Doğuş Üniversitesi Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları Uygulama, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Abdülkadir Geylani İslam, İlim, Kültür ve Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Genelge

– Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2024-2028) ile İlgili 2024/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

