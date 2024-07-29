Resmî Gazete'de bugün (29 Temmuz 2024 Resmî Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 29 Temmuz 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?
Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yürütme ve İdare bölümü
Yönetmelikler
– Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Doğuş Üniversitesi Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları Uygulama, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Abdülkadir Geylani İslam, İlim, Kültür ve Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Genelge
– Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2024-2028) ile İlgili 2024/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
İlan Bölümü
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri