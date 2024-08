Resmî Gazete'de bugün (4 Ağustos 2024 Resmî Gazete kararları)

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelik

– Yüksek İhtisas Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/12)

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/18)

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/19)

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/20)

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri