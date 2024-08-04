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Resmî Gazete'de bugün (4 Ağustos 2024 Resmî Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 4 Ağustos 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?

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Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü 
Yönetmelik 

– Yüksek İhtisas Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Tebliğler
– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/12)
– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/18)
– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/19)
– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/20)
İlan Bölümü 
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri