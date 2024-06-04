Resmi Gazete'de bugün (4 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 4 Haziran 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı.
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yürütme ve İdare Bölümü
Yönetmelik
– Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği
Kurul Kararı
– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/05/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24314] Sayılı Kararı
Yargı Bölümü
Anayasa Mahkemesi Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/12/2023 Tarihli ve E: 2018/117, K: 2023/212 Sayılı Kararı
İlan Bölümü
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri