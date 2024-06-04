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Resmi Gazete'de bugün (4 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 4 Haziran 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı.

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Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü 
Yönetmelik

– Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

Kurul Kararı

– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/05/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24314] Sayılı Kararı

Yargı Bölümü
Anayasa Mahkemesi Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 7/12/2023 Tarihli ve E: 2018/117, K: 2023/212 Sayılı Kararı

İlan Bölümü 
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri