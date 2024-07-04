Resmî Gazete'de bugün (4 Temmuz 2024 Resmî Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 4 Temmuz 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?
Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Hâkimler Ve Savcılar Kurulu Kararları
– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 03/07/2024 Tarihli ve 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275 ve 1276 Sayılı Kararları
Yönetmelikler
– Dicle Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tebliğ
– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 02/07/2024 Tarihli ve 2024/ÖİB-K-07 Sayılı Kararı
Yargı Bölümü
Anayasa Mahkemesi Kararları
– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve 2019/40007 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve 2020/30704 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve 2021/16758 Başvuru Numaralı Kararı