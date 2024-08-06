Resmî Gazete'de bugün (6 Ağustos 2024 Resmî Gazete kararları)

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanı Kararları

–4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8787)

–Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8788)

Yönetmelikler

–Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik

–Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği

–Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

–İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/26)

–Gaziray Hattında ve Arayüzleri Uyumlu Olan Diğer Banliyö Hatlarında Kullanılacak Banliyö Tren Setlerinin Tip Onay ve Tescil Kriterlerine İlişkin Tebliğ

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

–– Anayasa Mahkemesinin 30/5/2024 Tarihli ve E: 2024/2 (Değişik İşler), K: 2024/2 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/4/2024 Tarihli ve 2020/39912 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2024 Tarihli ve 2021/1094 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/5/2024 Tarihli ve 2021/56916 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/5/2024 Tarihli ve 2022/103452 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2024 Tarihli ve 2021/30997 Başvuru Numaralı Kararı

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri