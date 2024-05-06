Resmi Gazete'de bugün (6 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 6 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı.
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Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yürütme ve İdare Bölümü
Tebliğler
– Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2019/44)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/33)
İlan bölümü
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri