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Resmi Gazete'de bugün neler var? (12 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 12 Haziran 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 12 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları.

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Resmi Gazete'de bugün - (12 Haziran 2023)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekâlet etmesine dair tezkere

YÖNETMELİKLER

- Bazı üniversiteler ait yönetmelikler

Resmi Gazete'de 11 Haziran 2023

YÖNETMELİKLER

- Bazı üniversiteler ait yönetmelikler

Resmi Gazete'de 10 Haziran 2023

YÖNETMELİK

- Hasan Kalyoncu Üniversitesi İslam medeniyeti uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Deniz turizmi yönetmeliği uygulama tebliği

- İnternet alan adları tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

KURUL KARARLARI

- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'na ait karar

- Devlet ihale kanunu uyarınca yayınlanacak ilânlar hakkında Genel Kurul kararının yürürlükten kaldırılmasına dair Genel Kurul kararı

 