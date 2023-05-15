Resmi Gazete'de bugün neler var? (15 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün - 15 Mayıs 2023

YÖNETMELİKLER

- Bazı üniversitelere ait yönetmelikler

Resmi Gazete'de 14 Mayıs 2023

YÖNETMELİKLER

- Bazı üniversitelere ait yönetmelikler

Resmi Gazete'de 13 Mayıs 2023

CUMHURBAŞKANI KARARI

- Ordu ili sınırları içinde bulunan sınır ve koordinatları gösterilen alanın Ordu Serbest Bölgesi olarak tespit edilmesi hakkında karar

ATAMA KARARLARI

- Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar

YÖNETMELİKLER

- Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Türkiye İş Kurumu hukuk müşavirliği yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik

- Türkiye İstatistik Kurumu Eğitim ve Araştırma Merkezinin kuruluşu görevleri ve çalışma esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin finansal raporlamaları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

TEBLİĞLER

- Yataklı sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

- 2023 yılı Nisan ayına ait dahilde işleme izin belgelerinin (D1) listesi

- 2023 yılı Nisan ayına ait yurt içi satış ve teslim belgelerinin (D3) listesi

- 2023 yılı Nisan ayına ait hariçte işleme izin belgelerinin (H1) listesi

- 2023 yılı Nisan ayına ait firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listesi

- Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verilmesine ilişkin karar

- Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin karar